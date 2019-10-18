Прогноз оправдывается? Лукашенко заявил, что займется "партийным строительством"
Посещая Академию управления, Александр Лукашенко заявил, что в будущем, возможно, займется созданием партийной системы.
Лукашенко высказал предположение, что в будущем партии будут играть большую роль в жизни парламента, однако это будут новые партии. Правда, когда это будет, он не сказал.
«Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии», — сказал он.
Он рассматривает и другие варианты развития ситуации.
«Если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос», — добавил он.
В последнее время в Беларуси часто высказывается мнение о необходимости перехода от мажоритарной к смешанной избирательной системе, когда часть депутатов будет избираться по партийным спискам. Однако недавно Лукашенко выступил против этой идеи.
Любопытно, что буквально на днях телеграм-канал Бульба престолов высказал предположение, что после очередной "элегантной" победы на президентских выборах в 2020 году Лукашенко сделает в Беларуси парламентскую республику с партиями-марионетками.
"В течение 2-3 лет после 30 августа 2020 будет осуществлена партийная реформа. В ручном режиме будут созданы управляемые партии, готовые мириться с наследником Лукашенко у власти", - писал телеграм-канал.
Заметим, что сейчас в Беларуси 15 официально зарегистрированных партий, но почти все они были зарегистрированы в основном до прихода Лукашенко к власти.
При этом провластная "Белая Русь", несмотря на свое многолетнее существование, партией пока так и стала. И, судя по данному заявлению Лукашенко, уже вряд ли станет.
"Белорусский партизан"
16:04 18/10/2019
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