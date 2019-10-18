



Лукашенко высказал предположение, что в будущем партии будут играть большую роль в жизни парламента, однако это будут новые партии. Правда, когда это будет, он не сказал.





«Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии», — сказал он.





Он рассматривает и другие варианты развития ситуации.





«Если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос», — добавил он.





В последнее время в Беларуси часто высказывается мнение о необходимости перехода от мажоритарной к смешанной избирательной системе, когда часть депутатов будет избираться по партийным спискам. Однако недавно Лукашенко выступил против этой идеи.













"В течение 2-3 лет после 30 августа 2020 будет осуществлена партийная реформа. В ручном режиме будут созданы управляемые партии, готовые мириться с наследником Лукашенко у власти", - писал телеграм-канал.



