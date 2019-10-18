Андрей Елисеев о безвизовом режиме с ЕС: Никогда!

Воронецкий "ожидал бы, чтобы Европейский союз… ставил вопрос не о снижении стоимости виз, а об отмене".





Мы бы все этого ожидали, но хотелось бы меньше популизма от председателя постоянной комиссии по международным делам парламента, а побольше конкретики.





А конкретика такова: у Евросоюза есть конкретные требования, которым должна удовлетворять страна для получения безвиза, и Беларуси до них пока далеко.





Во-первых, чтобы начать переговоры о безвизовом режиме, Беларуси сначала нужно заключить соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Это одинаковая, двухэтапная схема для всех стран «Восточного партнерства», а не требование исключительно к Беларуси.





Белорусские власти так спешили это сделать, что сначала два с половиной года игнорировали предложение ЕС начать переговоры об упрощенном визовом режиме, а потом дольше остальных — аж пять лет! — договаривались. И так его еще и не подписали.





Воронецкий привел два аргумента в пользу безвиза: самое высокое количество получаемых шенгенских виз на душу населения среди стран СНГ и самый низкий процент отказов в шенгенской визе.









По числу шенгенских виз Воронецкий поскромничал. По этому показателю Беларусь лидирует среди всех 105 стран мира, имеющих визовый режим с ЕС, а не только среди 9 таковых стран СНГ. И процент отказов также самый низкий в мире, даже ниже богатых стран Персидского залива.





Но суть не в этом. А в том, что для введения безвиза ЕС анализирует конкретные параметры, многим из которых Беларусь не удовлетворяет, и про которые Воронецкий ни словом не обмолвился. Введение безвиза увязано с конкретными реформами страны в сфере юстиции, свободы и безопасности.





Так называемый план действий по визовой либерализации предусматривает принятие правовых актов о биометрических паспортах, внедрение стратегий интегрированного управления границами и борьбы с организованной преступностью, создание тренинговых программ и антикоррупционных этичных кодексов для служащих, единый и независимый антикоррупционный орган, ратификацию документов ООН и Совета Европы о борьбе с дискриминацией и десятки других конкретных шагов.





Кое-что из этого Беларусью сделано, кое-что при наличии политической воли можно довольно быстро принять. Но с кое-чем будет неразрешимый затык, и прежде всего — с образованием подлинно независимого антикоррупционного органа.





Даже человеку с очень богатой фантазией сложно представить, чтобы А. Лукашенко на создание такового согласился. Так что без политической скидки ЕС по этому и некоторым другим вопросам введение безвиза будет вряд ли возможно.









К слову, в рамках одного международного исследования по визовой тематике в 2013—2014 гг. довелось проводить опрос среди специалистов в этой сфере из числа исследователей, представителей госорганов, специализированных НГО и международных организаций.





Так вот, все, кроме одного, на вопрос, когда возможно введение безвизового режима ЕС с Беларусью, выбрали самый консервативный вариант: «через 10 лет и позже». Не согласившийся с остальными эксперт вместо предложенных вариантов ответов отметил свой вариант: «Никогда».