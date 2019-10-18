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Не поверите! Лукашенко предлагал Клинтону возглавить "союзное государство"

По крайней мере так утверждает сам Лукашенко, хотя после истории с "подарком" от Маска, верить этому или нет, решайте сами.

На встрече со студентами Академии управления рассказал, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. 

Клинтон собирался тогда покидать пост президента США и, по словам Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". 

Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться", - цитирует Лукашенко БелТА.

архивное фото

По словам Лукашенко, тогда заметил, что не дай Бог президенту США руководить в Беларуси или России. 

"Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа - две большие разницы".
"Белорусский партизан"
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