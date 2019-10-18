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Средний конкурс 5 человек на место: в Беларуси зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты

В Беларуси зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Средний конкурс среди претендентов на депутатские мандаты составляет 5 человек на место.

В Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе.

Как сообщалось, кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвигалось 703 человека.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.
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