Средний конкурс среди претендентов на депутатские мандаты составляет 5 человек на место.





В Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе.





Как сообщалось, кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвигалось 703 человека.





Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.