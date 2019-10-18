Елена Анисим заявила Радио Рацыя , что отказ в регистрация не стал для нее новостью.





- Были кое-какие сигналы, которые я интуитивно восприняла как то, что возможно мне будет отказано в регистрации. Первое, что обнаруживается. Для того, чтобы собрать такую ​​неопровержимые количество подписей, нужно включать безусловно административный ресурс.





По словам Анисим, причиной для ее нерегистрации стали мелкие технические ошибки в подписных листах. Теперь она намерена обжаловать решение окружной комиссии.





Председатель Общества белорусского языка говорит, что сделала многое как на международном уровне, так и на государственном и конкретно в своем округе на Столбцовщине.





- Нам удалось вернуть белорусский язык в законодательную сферу. И теперь уже прошло два заседания экспертного совета. Уже утвержден текст «Кодекса о браке и семье» на белорусском языке. На подходе Избирательный Кодекс. И до конца года - часть Гражданского Кодекса.





Кроме того, действующая депутат отмечает, что помогла многим конкретным молодым семьям получить жилье. Еще одним достижением Елена Анисим называет регистрацию частного университета имени Нила Гилевича с белорусским языком обучения.









Председатель Общества белорусского языка Елена Анисим перестанет быть парламентарием, но не отказывается от президентских амбиций. Она пока в поиске средств для предвыборной кампании.





- Ситуация разворачивается таким образом, что человек от патриотических сил должен присутствовать на политической арене и как претендент на высшую власть. Поэтому я не отказываюсь. Единственное: я для себя ставлю границы - до конца года я вынуждена найти определенный финансовый ресурс.





По словам Елены Анисим, провести реальную политическую кампанию в Беларуси возможно только при наличии соответствующих денег: «Иначе это будет кустарщина, что нежелательно в наших условиях».