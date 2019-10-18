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Для Елены Анисим отказ в регистрация не стал новостью и от президентских амбиций она не отказывается

Завершились регистрации кандидатов в депутаты. В новом парламенте больше не будет оппозиционерок Анны Канопацкой и Елены Анисим. Хотя обе намеревались продолжить работу в парламенте.

Для Елены Анисим отказ в регистрация не стал новостью и от президентских амбиций она не отказывается
Елена Анисим заявила Радио Рацыя, что отказ в регистрация не стал для нее новостью. 

- Были кое-какие сигналы, которые я интуитивно восприняла как то, что возможно мне будет отказано в регистрации. Первое, что обнаруживается. Для того, чтобы собрать такую ​​неопровержимые количество подписей, нужно включать безусловно административный ресурс. 

По словам Анисим, причиной для ее нерегистрации стали мелкие технические ошибки в подписных листах. Теперь она намерена обжаловать решение окружной комиссии. 

Председатель Общества белорусского языка говорит, что сделала многое как на международном уровне, так и на государственном и конкретно в своем округе на Столбцовщине. 

- Нам удалось вернуть белорусский язык в законодательную сферу. И теперь уже прошло два заседания экспертного совета. Уже утвержден текст «Кодекса о браке и семье» на белорусском языке. На подходе Избирательный Кодекс. И до конца года - часть Гражданского Кодекса.

Кроме того, действующая депутат отмечает, что помогла многим конкретным молодым семьям получить жилье. Еще одним достижением Елена Анисим называет регистрацию частного университета имени Нила Гилевича с белорусским языком обучения. 


Председатель Общества белорусского языка Елена Анисим перестанет быть парламентарием, но не отказывается от президентских амбиций. Она пока в поиске средств для предвыборной кампании. 

- Ситуация разворачивается таким образом, что человек от патриотических сил должен присутствовать на политической арене и как претендент на высшую власть. Поэтому я не отказываюсь. Единственное: я для себя ставлю границы -  до конца года я вынуждена найти определенный финансовый ресурс. 

По словам Елены Анисим, провести реальную политическую кампанию в Беларуси возможно только при наличии соответствующих денег: «Иначе это будет кустарщина, что нежелательно в наших условиях».
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