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В Каталонии призывают к новому референдуму о независимости

Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил в обращении к парламенту 17 октября, что Каталония проведет еще один референдум о независимости от Испании в течение ближайших двух лет, сообщает Reuters со ссылкой на слова Кима Торра.

"Если они приговаривают нас к 100 годам заключения (общий срок всем каталонским лидерам — прим. ред.) за голосование о самоопределении, то мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения. Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот законодательный срок путем подтверждения независимости", - сказал Торра, отметив, что новый референдум должен пройти до истечения срока полномочий действующего парламента, то есть до декабря 2021 года. 


Напомним, 1 октября 2017 года состоялся в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании.

24 марта 2018 года суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков, ответственных за проведение референдума.

В апреле 2019 арестованные лидеры Каталонии победили на выборах - и прошли в испанский парламент.

На днях испанский суд вынес приговор каталонским лидерам. Они получили от 9 до 13 лет лишения свободы.

После этого в Барселоне начались протесты, они не прекращаются до сих пор
Источник: liga.net
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