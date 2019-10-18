В Каталонии призывают к новому референдуму о независимости

"Если они приговаривают нас к 100 годам заключения (общий срок всем каталонским лидерам — прим. ред.) за голосование о самоопределении, то мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения. Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот законодательный срок путем подтверждения независимости", - сказал Торра, отметив, что новый референдум должен пройти до истечения срока полномочий действующего парламента, то есть до декабря 2021 года.









Напомним, 1 октября 2017 года состоялся в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании.





24 марта 2018 года суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков, ответственных за проведение референдума.





В апреле 2019 арестованные лидеры Каталонии победили на выборах - и прошли в испанский парламент.





На днях испанский суд вынес приговор каталонским лидерам. Они получили от 9 до 13 лет лишения свободы.





После этого в Барселоне начались протесты, они не прекращаются до сих пор











