В Украине задержан соратник Порошенко

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.





"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.





Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются. В НАБУ отметили, что пока это вся информация, которая может быть разглашена ввиду сохранения тайны следствия, передает УНИАН





Ранее стало известно, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь".





В феврале в украинских СМИ было обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.









В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной техники и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.





Олега Гладковского журналисты называли другом экс-президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.





4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.





11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.





12 марта ГБР открыло производство по фак м возможных злоупотреблений должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ при расследовании дел о махинациях в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).





5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию "Богдан". 19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.