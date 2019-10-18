Отмечается, что 30-летний мужчина вдохновлялся событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, и планировал угнать самолет. Подозреваемый, который являлся гражданином Франции, был арестован в прошлом месяце, когда пытался приобрести оружие.





По данным МВД страны, арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года.





Крупнейший теракт в истории случился в Нью-Йорке 11 сентября - два угнанных террористами пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий самолет врезался в Пентагон, четвертый упал в поле в Пенсильвании. По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.









Напомним, что ранее в октябре 45-летний сотрудник префектуры полиции Парижа напал с ножом на своих коллег. В результате погибли четыре человека, еще один получил серьезные ранения Нападавшего застрелили. Как выяснилось, он был сторонникам радикального ислама.



