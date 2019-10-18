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Теракт в стиле атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке предотвратили во Франции

Подозреваемого в подготовке крупнейшего теракта арестовали во Франции, сообщает радиостанция France Info.

Отмечается, что 30-летний мужчина вдохновлялся событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, и планировал угнать самолет. Подозреваемый, который являлся гражданином Франции, был арестован в прошлом месяце, когда пытался приобрести оружие.

По данным МВД страны, арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года.

Крупнейший теракт в истории случился в Нью-Йорке 11 сентября - два угнанных террористами пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий самолет врезался в Пентагон, четвертый упал в поле в Пенсильвании. По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.


Напомним, что ранее в октябре 45-летний сотрудник префектуры полиции Парижа напал с ножом на своих коллег. В результате погибли четыре человека, еще один получил серьезные ранения Нападавшего застрелили. Как выяснилось, он был сторонникам радикального ислама.
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