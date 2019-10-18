Первый выборный фильтр Дмитриев прошел

И сразу же позвал желающих в свою команду.





«Каждый кандидат по закону имеет право на 15 доверенных лиц. Они тоже получат официальные удостоверения и смогут целый месяц представлять общественные интересы, поднимать важные вопросы, добиваться нужных людям решений. Считаю правильным поделиться этой возможностью с вами. Поэтому оставил 4 места доверенных лиц для тех, кто в посёлке Энерегетиков, Хатежино, Самохваловичах и Дзержинске готов придти в команду с конкретным вопросом и добиваться нужного людям решения», – написал Дмитриев.





В целом итоге регистрации выдвиженцев «Говори правду» не обнародованы, однако о некоторых потерях известно. Так, в Полоцке не зарегистрирован Илья Богданов, в Витебске — Наталья Шарипо, в Могилеве — Андрей Бодилев.



