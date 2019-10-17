Саммит ЕС официально одобрил новое соглашение о Brexit

Как сообщает "Европейская правда" , об этом говорится в распространенном по итогам саммита заявлении лидеров.





"Похоже, что мы приблизились к финальному этапу", - заявил на прес-конференции по итогам саммита глава Евросовета Дональд Туск. Он добавил, что Евросовет ожидает начала работы соглашения с 1 ноября.





Далее соглашение требует одобрения в Европейском и британском парламентах. По плану, парламент Великобритании соберется на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения.