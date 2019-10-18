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США и Турция договорились о приостановке операции в Сирии

Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии на 120 часов, заявил вице-президент США Майкл Пенс после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция приостановит операцию “Источник мира”, чтобы курдские Отряды народной самообороны смогли вывести свои силы из зоны безопасности, и прекратит операцию полностью после вывода курдских войск, заявил Пенс, пишет reform.by

Во время пятидневной приостановки огня США не будут вводить дополнительные санкции в отношении Турции, заявил Пенс. После полного окончания операции Вашингтон снимет введенные до этого санкции.


Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Операция проводится против курдских Отрядов народной самообороны, которых Анкара считает террористами, а Вашингтон поддерживает. Эрдоган заявил, что США не выполняют своих обязательств по созданию зоны безопасности на границе турецко-сирийской границе, поэтому Анкара установит такую зону самостоятельно. США отказались участвовать в операции и заявили о выводе своих войск. США заявляли, что операция угрожает гражданскому населению и ставит под угрозу безопасность всего региона. 14 октября Вашингтон ввел санкции против трех министров и двух министерств Турции.
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