Добровольский: От того, что власти решили кого-то пустить, а кого-то не пустить парламент не появится

Нерегистрация Анны Канопацкой и Елены Анисим кандидатами в депутаты для многих стала неожиданностью. Вроде бы, погоды оппозиционные депутаты в парламенте не сделали, зато позволяли власти отчитываться о продвижении к демократии. Так в чем логика?