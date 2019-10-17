Ни одного кандидата «Руху «За Свабоду» в Минске не зарегистрировали









Сам Губаревич также выдвигался в депутаты и получил отказ. Он собирал подписи по Восточному округу №107. Как сообщается на странице движения, предварительно известно, что комиссия посчитала часть подписей недостоверными. Политик намерен обжаловать отказ.





Не зарегистрировали и заместителя председателя движения — Виктора Янчуревича, который работает помощником депутата Анны Канопацкой. Он выдвигался сбором подписей по Партизанскому округу №110. Причина отказа та же: комиссия признала 68 подписей граждан недостоверными. Янчуревич тоже будет подавать жалобу.





Чуть позже Губаревич сообщил, что судьба остальных представителей движения в Минске аналогична.









«Падобна, што я пераацаніў адэкватнасць сёлетніх арганізатараў “выбараў”. У Мінску не зарэгістравалі ніводнага кандыдата ад Руха. Татальная зачыстка ідзе і па краіне», — написал он в Facebook.





Однако за пределами столицы многие из активистов «Руху «за Свабоду» все же получили регистрацию. Полных данных пока нет. Известно, что зарегистрированы Илья Добротвор в Логойске, Ольга Дамаскина в Новополоцке, Евгений Дудкин в Гродно, Витольд Ашурок в Лиде, Дятлово и Березовке, Владимир Симанкович в Витебске, Валентин Тишко в Молодечно, Сергей Тышковец и Евгений Глушков в Могилеве. Все они выдвигались сбором подписей. Отказано Владимиру Гундарю и Юрию Казакевичу в Барановичах. Информации по остальным претендентам от движения пока нет.