Лукашенко получил награду
Александра Лукашенко наградили нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств".
Это высшая награда Совета командующих пограничными войсками стран — участниц СНГ. До этого лидеры государств Содружества ее не получали, информирует БЕЛТА. Этим знаком награждают "за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности, за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы".
Нагрудный знак "Почетный пограничник СНГ" был основан 12 лет назад Советом руководителей государств Содружества.
Как известно, Лукашенко в середине 1970-х служил в пограничных войсках.
20:13 17/10/2019
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