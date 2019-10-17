Фаворитка идет: Мария Василевич стала кандидатом в депутаты









Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее высказалась по поводу желания Василевич пойти в депутаты.





— Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые, — сказала Ермошина.





В 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира — 2018» она получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.









Кроме того, Василевич нередко появляется на мероприятиях с участием Лукашенко.





Марии Василевич 22 года, она окончила БГЭУ, стала менеджером-экономистом, поступила в магистратуру. Мечтала стать телеведущей и в мае этого года вышла в эфир «Добрай ранiцы, Беларусь».