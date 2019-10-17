Белорусский парламент все еще имеет шанс получить темнокожую депутатку: Алану Тадеге Гебремариам зарегистрировали
22-летнюю Алану Тадеге Гебремариам зарегистрировали кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Член партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", безработная баллотируется в Минске по Грушевскому избирательному округу № 98.
Всего в округе зарегистрировано 6 человек. Среди них — 52-летняя Людмила Макарина-Кибак, действующий депутат парламента, беспартийная. Трех человек в этом округе не зарегистрировали.
Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.
18:57 17/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение