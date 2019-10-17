Нашла крайнего: Канопацкая обвинила в своей нерегистрации... Лебедько

Анна Канопацкая. – Меня еще знаете, что возмущает? Анатолий Лебедько, который везде демонстративно подчеркивает, что для него вопрос честных и свободных выборов – номер один, сделал максимум для того, чтобы этот вопрос не был поднят в Палате представителей. Потому что если я не буду депутатом, кто представит мой законопроект Избирательного кодекса? – Руководство Объединенной гражданской партии оказало мне медвежью услугу и дало в руки власти отличный козырь, которым она и воспользовалась, – прокомментировала "Белорусскому партизану" факт своей нерегистрации . – Меня еще знаете, что возмущает?, который везде демонстративно подчеркивает, что для него вопрос честных и свободных выборов – номер один, сделал максимум для того, чтобы этот вопрос не был поднят в Палате представителей. Потому что если я не буду депутатом, кто представит мой законопроект Избирательного кодекса?





– Интересно, останется ли депутатом ваша коллега, которая назначена ответственной за подготовку данного законопроекта?





– Да какая разница, останется или нет? Я – автор законопроекта, я его вносила! Но сделано все для того, чтобы этот вопрос исчез с повестки дня Палаты представителей. Так кто из нас враг демократии?





– Вы шли в депутаты через сбор подписей. Много было ошибок в документах?





– Да, и это, честно говоря, очень обидно. Например, некоторые писали не 2019 год, а 2009. Понятно, что человек описался, это механическая ошибка! Я, конечно, буду подавать жалобу, но…









– Скорее всего, толку от этого будет мало. Вы расстроены?





– Не расстроена. Я считаю, что хорошо отработала в парламенте. Вы просто не поверите, но в последнее время у меня была огромная поддержка в Палате представителей. Коллеги, которые приняли решение не баллотироваться, подходили и говорили: «Анна, вы должны быть в новом парламенте, если не вы, то кто, вы молодец»





– Юрия Губаревича не зарегистрировали, Елену Анисим, зато вот Григорий Костусев сказал, что его похвалили за отлично оформленные документы.





– В парламенте должны работать профессионалы, юристы. Он должен иметь соответствующий статус. Можно сравнить мою работу в Палате представителей и работу Елены Анисим…





– Критики говорят, что вы обе не оправдали надежд…





– Ребята, а кто из вас пришел и просто подставил мне плечо? Это критики, значит, к себе претензии предъявляют? А критиковать я тоже могу.









– Чем планируете заниматься, когда депутатские полномочия истекут?





– Сессия закончится только в конце декабря. Планирую закончить реализацию всех проектов, которые у меня были. И я все равно остаюсь в политике, у меня есть поддержка правоцентристской коалиции, международные связи. Кто бы что ни говорил, я отпахала эти три года в парламенте с полной отдачей.