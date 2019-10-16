В Дрогичине не зарегистрировали кандидатом генерала Василия Гедько





Основаниями для нерегистрации бывшего начальника Института пограничной службы стали два предупреждения, вынесенные его инициативной группе – одно 27 сентября, а второе – 2 октября. Уже тогда многие предполагали, что Василию Гедько откажут в регистрации по этой причине.





Однако, необычные события вокруг фигуры Василия Гедько были раньше. Еще до этих предупреждений один одиозный сайт, поливающий грязью оппозиционеров, вдруг разразился негативными статьями о генерале.





Странно, не правда ли? Чехвостят оппозиционеров, но вдруг напали на генерала, получавшего погоны от самого Александра Лукашенко…