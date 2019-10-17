- “Я не думаю, что в интересах России сделать так, чтобы Беларусь оказалась на грани экономического краха”, - заявил Владимир Макей по поводу перспектив белорусско-российских отношений. Официальный Минск строит отношения с Кремлем на основе русского “авось”?





- Слова Макея говорят о многом. Во-первых, переговоры об углубленной интеграции являются неприятным процессом и, вероятно, содержат в себе опасные аспекты, которые могут подорвать основы белорусского суверенитета.





Во-вторых, Минск надеется на то, что итог переговоров будет иметь чисто формальный характер (как это было прежде) и будут необязательны для реализации. В-третьих, у Минска нет никакой стратегии на случай действительно жесткого сценария в отношении Беларуси.





Макей подтвердил, что экономика Беларуси уязвима и что Россия способна ее подорвать. Другими словами, власть в лице Макея призналась в своем бессилии и ущербности той политики, которую она проводила.









- Что нового Макей сказал об углубленной интеграции между Минском и Москвой? Развеял ли он опасения по поводу угроз для белорусской независимости?





- В принципе, Макей повторил все те мантры, которые мы слышим на протяжении этого года: ничего страшного, независимости ничего не угрожает. Между тем, он отметил, что для России важным является создание наднациональных институтов и что программа действий требует еще согласования со стороны президентов.





Это значит, что в интеграционной программе есть критические пункты, которые будет невозможно обойти без последствий т.е. определенных шагов со стороны Москвы. Очевидно, что интеграция зашла в тупик, и что дальнейшее углубление невозможно без наступления на белорусский суверенитет.





- Как характеризует белорусскую политику незнание Макея, что существует огромная проблема записаться в беларускоязычную школу?





- Макей просто считает, что проблем с белорусской культурой и языком нет. И что это вообще вне его интересов. «Белорусизация» - это не цель, это не осознанная политика, это лишь инструмент манипуляций на некоторых направлениях, в том числе и на внешнем.





Поэтому, тут совершенно не важно, как обстоят дела с белорусским языком на самом деле. С таким же успехом, его можно было бы спросить о проблемах с демократией и выборами. Ответ был бы таким же: «проблем никаких нет».









- Тогда зачем понадобилось совершенно пустое интервью главы МИД пяти независимым СМИ?





- Интервью Макея это часть информационной кампании, цель которой - показать открытость системы, публичность политики. Создать позитивный образ для Лукашенко, в котором он предстает не как диктатор, а как прогрессивный и ответственный политик и единственная альтернатива.