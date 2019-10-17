Лукашенко: Россия - это моя идеология
Александр Лукашенко заявил, что для него Россия - больше чем страна.
архивное фото
"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это <...> идеология, и ее из меня не выбить", — сказал он на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
По словам Лукашенко, "некоторых СМИ в Москве, а может, и многих, настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов (России. — Прим. ред.)".
Лукашенко прокомментировал, что в этом нет никакой конспирологии: официальный Минск действительно активно сотрудничает с российскими субъектами.
Он напомнил, что "были времена очень серьезные, когда искрило между нами: и газ перекрывали, и нефть не поставляли".
"И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне, не без проблем, но на приличном уровне", — подчеркнул Лукашенко.
Он высказал уверенность, что белорусские и российские власти способны решить проблемные вопросы.
"Нам нельзя терять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. И более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет", — заявил Лукашенко.
Источник: ria.ru
17:10 17/10/2019
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