Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко: Россия - это моя идеология

Александр Лукашенко заявил, что для него Россия - больше чем страна.

архивное фото

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это <...> идеология, и ее из меня не выбить", — сказал он на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

По словам Лукашенко, "некоторых СМИ в Москве, а может, и многих, настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов (России. — Прим. ред.)". 

Лукашенко прокомментировал, что в этом нет никакой конспирологии: официальный Минск действительно активно сотрудничает с российскими субъектами.

Он напомнил, что "были времена очень серьезные, когда искрило между нами: и газ перекрывали, и нефть не поставляли".

"И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне, не без проблем, но на приличном уровне", — подчеркнул Лукашенко.


Он высказал уверенность, что белорусские и российские власти способны решить проблемные вопросы.

"Нам нельзя терять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. И более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет", — заявил Лукашенко.
Источник: ria.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru