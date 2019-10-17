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Намек понятен? Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты - первые подробности

Депутат Палаты представителей, руководитель Общества белорусского языка Елена Анисим не прошла регистрацию по Столбцовскому округу №70. Не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты и второго непровластного депутата в нынешнем парламенте Анну Канопацкую.

Намек понятен? Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты - первые подробности
О том, что не прошла регистрацию Елена Анисим, «Нашай Ніве» сообщили в окружной избирательной комиссии.

О своей нерегистрации Анна Канопацкая сама рассказала TUT.BY.

«Я только что вышла с заседания комиссии. Меня не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты», — сообщила Канопацкая.

"Много недостоверных подписей", объяснили радио Свабода причину нерегистрации Анисим в избирательной комиссии Столбцовского округа №70.

Почему отказали в регистрации Канопацкой, в Октябрьском избирательном округе Минска №97 не смогли оперативно пояснить.
"Белорусский партизан"
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