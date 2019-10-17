Елена Анисим, « О том, что не прошла регистрацию, « Нашай Ніве » сообщили в окружной избирательной комиссии.





Анна Канопацкая сама рассказала О своей нерегистрациисама рассказала TUT.BY





«Я только что вышла с заседания комиссии. Меня не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты», — сообщила Канопацкая.



