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Путин поиграл в маленькую победоносную войну

В России в рамках стратегических учений «Гром-2019» под руководством президента РФ Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет.


Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.

«Под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе учений «состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет».

В ведомстве сообщили, что из акватории Баренцева и Охотского морей подлодки Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области.

Также надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.


«Управление практическими пусками крылатых и баллистических ракет проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации», — указали в Минобороны. 

Учения по управлению ВС «Гром-2019» проходят в России с 15 по 17 октября. В учениях задействованы 12 тыс. военных, 213 пусковых установок РВСН, ракетоносцы и корабли.
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