Импичмент Трампа. Умер один из главных противников президента США

В команде Каммингса сообщили, что политик не вернулся в офис после медицинских процедур. Сенатор умер в результате продолжительной болезни.





В издании подчеркивают, что Каммингс находился в сильной оппозиции к президенту США Дональду Трампу: инициировал против него ряд расследований и был глубоко вовлечен в процесс импичмента. Также, отмечают в BBC News, сенатор был частым объектом критики со стороны Трампа.





Днями ранее Элайджа Каммингс и еще два сенатора в рамках дела об импичменте Трампа инициировали публикацию диалогов топ-чиновников США между собой и с помощником украинского президента Андреем Ермаком.