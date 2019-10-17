



"Я люблю Беларусь. Но с 2016 года я не могу въехать в эту страну. Запрет въезда на пять лет и штамп в паспорте («черная метка» от Александра Лукашенко). Это случилось во второй раз. Предыдущая история длилась с 2005 до 2010 года.





Так случилось, что находясь на прошлой неделе на границе наших стран, я не смог не воспользоваться возможностью все же побывать в милой для души братской стране.





Всем друзьям из Беларуси - дружеское приветствие и лучи поддержки в борьбе за независимую Беларусь без оков Российской империи.





Жыве Беларусь!".