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Украинский депутат признался в любви к Беларуси. Но приехать к нам он не может уже много лет

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь признался в любви к Беларуси.

Об этом он написал в своем Фейсбуке: 

"Я люблю Беларусь. Но с 2016 года я не могу въехать в эту страну. Запрет въезда на пять лет и штамп в паспорте («черная метка» от Александра Лукашенко). Это случилось во второй раз. Предыдущая история длилась с 2005 до 2010 года.

Так случилось, что находясь на прошлой неделе на границе наших стран, я не смог не воспользоваться возможностью все же побывать в милой для души братской стране.

Всем друзьям из Беларуси - дружеское приветствие и лучи поддержки в борьбе за независимую Беларусь без оков Российской империи.

Жыве Беларусь!".
"Белорусский партизан"
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