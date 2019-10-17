Украинский депутат признался в любви к Беларуси. Но приехать к нам он не может уже много лет
Депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь признался в любви к Беларуси.
Об этом он написал в своем Фейсбуке:
"Я люблю Беларусь. Но с 2016 года я не могу въехать в эту страну. Запрет въезда на пять лет и штамп в паспорте («черная метка» от Александра Лукашенко). Это случилось во второй раз. Предыдущая история длилась с 2005 до 2010 года.
Так случилось, что находясь на прошлой неделе на границе наших стран, я не смог не воспользоваться возможностью все же побывать в милой для души братской стране.
Всем друзьям из Беларуси - дружеское приветствие и лучи поддержки в борьбе за независимую Беларусь без оков Российской империи.
Жыве Беларусь!".
"Белорусский партизан"
14:00 17/10/2019
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