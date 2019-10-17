И это не цирк? Как отжигали депутаты Палаты шестого созыва

Недавно председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что нижняя палата парламента – это не цирк: «За зрелищами нужно ходить не в Овальный зал, а в другие залы. За эмоциями, пожалуйста, в цирк можно ходить, а здесь все-таки, в парламенте, рассматриваются серьезные вопросы».





Между тем депутаты Палаты представителей шестого созыва, тщательным отбором которых занимались власти, сумели несколько раз взбудоражить общество.

Но не бурными дискуссиями по вопросам развития страны, как это происходит в демократических странах, а словами и действиями, которые в лучшем случае вызывали недоумение.









"Белорусский партизан" напоминает о самых ярких из них.





Николай Улахович: IT-индустрия – мыльный пузырь

То, что «казачий атаман» Николай Улахович – человек своеобразный, знали давно. После его попадания в парламент в этом убедились окончательно.





К примеру, в прошлом году Улахович поспорил в Овальном зале с первым вице-премьером Василием Матюшевским, который представлял декрет «О развитии цифровой экономики». Депутат назвал проект развития IT-индустрии – «мыльным пузырем», который должен лопнуть.









Предсказание Улаховича не сбылось. Ожидается, что в этом году Парк высоких технологий даст уже около $2 млрд. долларов валовой выручки, а налоговый эффект составит около $350 млн.





Ирина Дорофеева: Питание в тюрьме – как в ресторане





Депутата взяли в поездку в тюрьму № 4 Могилева, где организаторы устроили спектакль для гостей. В столовой им предложили следующее меню: суп, жаркое с соленым огурчиком, компот из сухофруктов.





Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева приняла все за чистую монету и была впечатлена: «Питание на высшем уровне, как в ресторане, признаюсь честно, я даже попробовала — очень вкусно».









Бывшие заключенные могилевской тюрьмы назвали опубликованный список меню фантастикой. Жаркого с огурчиком они в глаза не видели.





Анатолий Хищенко: Голосования вообще не было





Представитель ЛДПБ Анатолий Хищенко озадачил коллег и вызвал улыбки вне парламента тем, что удивился имитационным действиям в Палате. Когда на заседании нижней палаты парламента стали распределять депутатов по комиссиям неожиданно раздался голос неопытного депутата.





«Заседание комиссии прошло формально. Мы не голосовали! Я также выдвинул свою кандидатуру, но голосования вообще не было», — стал рубить правду-матку депутат, подразумевая комиссию по международным делам.









В Палате объявили перерыв, чтобы провести заседание комиссии еще раз. Но Хищенко, не знавший о царящих в парламенте порядках, в руководители так и не попал.





Игорь Марзалюк: Эпическая поддержка Лукашенко со слезами на глазах

Во время послания Лукашенко народу и парламенту весной этого года звездой стал не он, а депутат Игорь Марзалюк. Его реакция стала мемом.













После депутат назвал реакцию в сети на его действия «хамской», а ее авторов «мерзавцами».





«Она (реакция) бурная еще и потому, что слишком много мерзости на экранах различных замечательных телеканалов, платформ — и всего на свете было вылито на фундаментальную, священную, сакральную для меня ценность — суверенитет моей страны… Возможно, для того, у кого много родин либо для кого не существует этого понятия, это смешно. Смейтесь», – заявил Марзалюк.





За время работы в Палате представителей он отметился и другими яркими высказываниями. Например, что австралийские школьники образованы хуже белорусских.







Кто будет отвечать за «цирк» в новом парламенте?

Как бы Андрейченко не опасался за появление эмоций и зрелищ в Палате представителей, высшее руководство, видимо, пришло к другому выводу. Проблема отсутствия депутатов в информационном пространстве слишком очевидна – власти остро нуждаются не только в послушных, но при этом и в умеющих ярко выступать персонах.





Судя по всему, в новый состав Палаты представителей вновь попадет Игорь Марзалюк. А в помощь историку отряжают руководителей ЛДПБ Олега Гайдукевича и «Белой Руси» Геннадия Давыдько – они умеют дать огня.



