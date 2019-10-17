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Убийство Павла Шеремета
Президентом Туниса избран независимый кандидат
Президентом Туниса избран Каис Саид, набравший более 72% голосов избирателей
Об этом сообщает
tass.ru
со ссылкой на Высшую независимую комиссию по выборам этой страны.
12:40 17/10/2019
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