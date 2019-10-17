Евросоюз и Великобритания достигли сделки по Brexit

"Где есть воля, там есть соглашение - у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и это соответствует нашему обязательству найти решение. Я рекомендую Совету ЕС одобрить это соглашение", цитирует Юнкера "

"Новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента" - заявил британский премьер Борис Джонсон.

"Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таких как стоимость проживания, здравоохранение, насильственная преступность и наша окружающая среда", - добавил Джонсон.

Сегодня в Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором лидеры государств обсудят текст нового соглашения.





Как пишет Euractiv, источники в Европейском парламенте, знакомые с этим вопросом, сообщили, что соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет парламента в понедельник и на полное пленарное заседание в следующий четверг.





Источники подтвердили, что остается вопрос о режиме НДС, применяемом к Северной Ирландии.





Кстати, самая крупная партия Северной Ирландии "Демократическая юнионистская партия" заявила сегодня утром, что не может поддержать план Бориса Джонсона по Brexit из-за беспокойства по поводу вопросов "таможни" и "НДС".