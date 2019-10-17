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Бульба престолов: Лукашенко сделает парламентскую республику с партиями-марионетками, готовыми мириться с наследником

"Получив новый срок, Лукашенко займётся тотальным переформатом республики в протекторат Запада", - утверждает телеграм-канал "Бульба престолов"


"Самое главное — подтверждается мой ранний тезис про парламентскую республику. В течение 2-3 лет после 30 августа 2020 будет осуществлена партийная реформа. В ручном режиме будут созданы управляемые партии, готовые мириться с наследником Лукашенко у власти", - пишет телеграм-канал. 

По мнению канала, "политический центр в Беларуси будет умеренно антироссийским и со временем Россия, её влияние и русский язык будут вышвырнуты из РБ". 

Такое соотношение в Беларуси взращивается с 2014 года, утверждает автор.

"Евросоюз и США в курсе будущей реформы и уже готовят молодых националистов для карьер в белорусском парламенте. Консультации, визиты и согласования идут непрерывно. Вовлечены и структуры Брюсселя, и Конгресс США, все хотят свой кусок пирога в новой Беларуси.

Главная цель партийной реформы — геополитический разворот республики и страховка для наследника от поглощения Россией. 

В этом помогут ещё две реформы: административная, которая предусматривает ликвидацию излишне крупных областей (риск аннексии) и создание более мелких административных единиц, где местное самоуправление перейдет в руки уже существующих ячеек националистов; и создание рынка земли по украинскому образцу — условие Запада".


"Нынешняя парламентская кампания будет репетицией, допустят много националистических кандидатов, которые не против Лукашенко... В сочетании с конституционной реформой, новый президентский срок Лукашенко означает гарантированную утерю Россией влияния в Беларуси", - утверждает телеграм-канал.
"Белорусский партизан"
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