Испания направляет в Каталонию сотни бойцов спецназа из-за протестов





Как сообщает El Pais, в регионе уже размещены около двух тысяч полицейских и представителей Национальной гвардии.





Отмечается, что бороться непосредственно против протестующих спецназ не будет.





Спецназовцы возьмут на себя задачу охраны государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения, в частности, аэропорта El Prat, порта Барселоны, нескольких станций местной железнодорожной компании AVE и атомных электростанций Аско и Ванделлос.





Этой ночью в Барселоне демонстранты запускали в полицейских вертолет пиротехнические ракеты. а также использовали против полиции коктейли Молотова и кислоту.









По последним данным, в результате протестов в Каталонии полиция задержала 51 человека.





14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам Каталонии, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять политиков и активистов приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет.





После этого в Барселоне начались массовые акции протеста и блокирование дорог.





Протесты также охватили Жирону, Таррагону и Манрес. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.





Также протестующие частично заблокировали аэропорт Эль-Прат.





Напомним, что белорусский МИД рекомендовал нашим туристам не посещать места скопления людей в Испании.