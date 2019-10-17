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Испания направляет в Каталонию сотни бойцов спецназа из-за протестов

Министерство внутренних дел Испании направило в Каталонию дополнительно 200 бойцов спецназа в связи с массовыми акциями протеста.


Как сообщает El Pais, в регионе уже размещены около двух тысяч полицейских и представителей Национальной гвардии.

Отмечается, что бороться непосредственно против протестующих спецназ не будет.

Спецназовцы возьмут на себя задачу охраны государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения, в частности, аэропорта El Prat, порта Барселоны, нескольких станций местной железнодорожной компании AVE и атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Этой ночью в Барселоне демонстранты запускали в полицейских вертолет пиротехнические ракеты. а также использовали против полиции коктейли Молотова и кислоту.


По последним данным, в результате протестов в Каталонии полиция задержала 51 человека.

14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам Каталонии, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять политиков и активистов приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

После этого в Барселоне начались массовые акции протеста и блокирование дорог.

Протесты также охватили Жирону, Таррагону и Манрес. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Также протестующие частично заблокировали аэропорт Эль-Прат.

Напомним, что белорусский МИД рекомендовал нашим туристам не посещать места скопления людей в Испании.
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