Как сообщает Укринформ, инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Зеленским и президентом Латвии Егилсом Левитсом.





Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкались двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: «Что с нормандским форматом?».





К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, которые задавали вопросы Зеленскому, назвались журналистами российского телеканала НТВ, но у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.





Более того, выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой. В ответ на вопрос полицейских «журналисты» сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они «везде так работают». В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств.





Агентство отмечает, что что «телеоператор НТВ» вел съемку еще утром, в начале визита и встречи двух президентов.