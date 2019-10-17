В Латвии рядом с Зеленским задержали россиян, выдававших себя за журналистов
В столице Латвии Риге во время торжеств при участии Владимира Зеленского полиция задержала двух мужчин с телекамерой и микрофоном, у которых не было никакой аккредитации.
Как сообщает Укринформ, инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Зеленским и президентом Латвии Егилсом Левитсом.
Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкались двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: «Что с нормандским форматом?».
К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, которые задавали вопросы Зеленскому, назвались журналистами российского телеканала НТВ, но у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.
Более того, выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой. В ответ на вопрос полицейских «журналисты» сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они «везде так работают». В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств.
Агентство отмечает, что что «телеоператор НТВ» вел съемку еще утром, в начале визита и встречи двух президентов.
11:43 17/10/2019
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