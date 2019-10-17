Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой
Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным, передает корреспондент БелТА.
«Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…» — отметил Лукашенко.
О задержании Анны Богачевой в Минске стало известно утром 15 октября. Позже информацию подтвердили в МИД России, член Общественной палаты Александр Малькевич уточнил, что женщину задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
Позже стало известно, что Богачева на свободе.
11:32 17/10/2019
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