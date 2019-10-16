Дмитрий Полиенко попытался в суде вскрыть себе вены

Дмитрий Полиенко попытался вскрыть вены в зале суда, когда узнал, что заседание будет вестись в закрытом режиме.





Напомним, Полиенко обвиняют по четырем статьям (пяти эпизодам) Уголовного кодекса РБ:





ч. 3 ст. 339 - распыление перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке;





ст. 341 - нанесение граффити в Куропатах и ​​на здание на улице Охотской;





ч. 1 ст. 130 - разжигание вражды к сотрудникам милиции в расположенном на youtube видеоролике;





ст. 369 - оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике.





Дело рассматривает судья Петр Орлов.





В помещение суда пустили журналистов, правозащитников и всех желающих попасть на процесс. Однако перед самым началом процесса Полиенко порезал себе вены. Суд остановили. Полиенко обыскали и вывели под конвоем из клетки, сообщает ПЦ Вясна

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"Диму вывели. Милиционеры фотографируют место инцидента в клетке. Никто не покидает зал суда. Половину присутствующих запустили, прессу переписали. Спросили, вызвали скорую. Милиционеры только что сказали, что ничего страшного там нет", - передают из зала суда присутствующие.





Адвоката и государственных обвинителей вызвали в другой судебный зал. Люди хотят попасть туда. В частности, туда прорывается активистка Нина Брагинская





В коридоре кто-то отключил свет. Но никто не уходит. Людей пытаются задержать. Присутствующие полагают, что суд продолжится в другом зале.





Пытаются задержать активиста Вячеслава Косинерова. Он схватился за перила лестницы, милиционеры не могут его оторвать...









"Суд над Дмитрием Полиенко продолжает скрупулезно задокументированную историю его преследования властями за его общественную деятельность.



