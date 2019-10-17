«Суд над Дмитрием Полиенко продолжает скрупулёзно задокументированную историю его преследования властями за его общественную деятельность. Белорусские власти должны снять с него все обвинения, связанные с мирным осуществлением его права на свободу выражения мнений, а также открыть процесс над ним для общественности и СМИ», — заявила Айша Юнг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси.





«Несмотря на постоянные преследования и отбытие двух лет в колонии за мирный протест Дмитрий Полиенко продолжил свою активистскую деятельность. По-видимому, это и является причиной, по которой белорусские власти преследуют его, выдвинув новый набор уголовных обвинений. Amnesty International рассмотрела его дело и пришла к выводу, что по крайней мере три обвинения в отношении него являются незаконными и должны быть немедленно сняты», — добавила она.





«Белорусские власти обязаны доказать, что обвинения по четвёртому пункту обвинения в злостном хулиганстве являются обоснованными и что вина Дмитрия Полиенко доказана вне всякого разумного сомнения. Пока что их решение провести процесс за закрытыми дверями вызывает серьёзные вопросы относительно реальной мотивации этого обвинения», — подчеркнула Джанг.









Дмитрий Полиенко, ранее несправедливо осуждённый за «применение насилие в отношении представителя власти» и освободившийся только в октябре 2018 года, был вновь арестован 20 марта 2019 года по подозрению в «злостном хулиганстве» после инцидента, в ходе которого он якобы брызнул из баллончика со слезоточивым газом сделавшему ему замечание мужчине. Сам Полиенко утверждал, что действовал в целях самообороны.





Впоследствии против него было выдвинуто ещё три уголовных обвинения: в «оскорблении представителя власти», в «разжигании расовой, этнической, религиозной или иной социальной ненависти или вражды» и в «осквернении зданий и нанесении ущерба имуществу» — эти обвинения связаны со сделанным якобы им граффити «Менты убивают людей». Amnesty International считает, что эти обвинения связаны исключительно с мирным осуществлением его права на свободу выражения мнений и укладываются в историю преследований, с которыми Полиенко сталкивается уже много лет.





Правозащитное сообщество Беларуси в совместном заявлении также требует открытого судебного разбирательства уголовного дела Дмитрия Полиенко с обеспечением принципов справедливого судебного разбирательства.