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Сегодня ЦИК завершает регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей

Сегодня в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. Ранее было выдвинуто 703 человека, которые будут претендовать на места в нижней палате Национального собрания.

После регистрации стартует предвыборная агитация. С 21 октября кандидаты получат по 5 минут на телеканалах. Их выступления будут транслироваться вечером. Также они смогут выступить по радио в утренние часы. Для публикации предвыборных программ выделяются страницы газет «Звязда» и «Рэспубліка», а также районок.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, пишет reform.by
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