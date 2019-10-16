Президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN





Уточняется, что письмо датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.





«Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду <...> Не будь упертым парнем», — написал Трамп.





Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.



