Открывая форум, министр иностранных дел Владимир Макей выступил с речью, в которой явно слышались мотивы концепции общечеловеческих ценностей, которую во времена перестройки в СССР выдвинул Михаил Горбачев. Кстати, в России последние 20 лет эта концепция раскритикована в пух и прах, сам термин «приоритет общечеловеческих ценностей» используется почти как ругательство.





Кульминацией форума стало выступление Лукашенко. Он очень хотел понравиться публике, выглядел эмоциональным и искренним. Главный его месседж звучал так: мир катится в пропасть, а никто ничего не делает. Он жестко обвинял политиков, руководителей стран, большие государства, международные институты (ООН, ОБСЕ), Европу. Иногда он напоминал шведскую девочку Грету Тунберг, которая с трибуны Организации объединенных наций эмоционально критиковала всех политиков без разбора.





Чтобы понравиться зарубежной публике, Лукашенко пошел на рискованные заявления, которые вряд ли могли понравиться России. Президент назвал РФ участником конфликта на Донбассе (Москва, как известно, это отрицает) и отметил, что без США невозможно преодолеть конфронтацию на востоке Украины.





Не первый раз Лукашенко выражает эти тезисы. Поэтому, возможно, он надеялся, что и на этот раз Кремль сделает вид, что ничего не заметил. Но ошибся. Впервые Москва отреагировала. В тот же день, 8 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно возразил белорусскому лидеру.





Но фирменный стиль Лукашенко — любой ценой понравиться аудитории. Он говорил то, что было понятно и положительно воспринято довольно искушенной публикой в зале, особенно иностранной. И ради нескольких минут славы президент часто жертвует политической целесообразностью.





Прозвучало важное конкретное предложение: провести в Минске саммит по обсуждению ситуации с Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Беларусь даже готова взять на себя подготовку проекта соответствующего соглашения.





Также Лукашенко призвал еще раз собраться в Минске в «Нормандском формате», возможно, с участием США, и внести, если нужно, изменения в Минские соглашения, принятые в 2015 году.





Однако тут случился казус, который в значительной мере дезавуировал весь предыдущий пафос выступления президента, развенчал образ страны-миротворца, смазал благостную картину государства, занимающего нейтральную позицию посредника в остром международном конфликте. Лукашенко вдруг вспомнил, как говорил Путину: «Мы Украину подарили своим врагам». Именно «врагам», а не «противникам», как деликатно пытаются подавать эту реплику государственные СМИ.





Даже президент России обычно говорит: «наши западные партнеры». Эта фраза вырвалась у белорусского лидера невольно, случайно, прозвучала явным диссонансом с содержанием всего выступления. Такие оговорки по Фрейду выдают политическое, идеологическое родство с одной из сторон в нынешнем международном конфликте, оголяют мировоззренческий код, разрушают искусственно созданный образ Минска как «Хельсинки-2».





Поэтому не случайно государственные СМИ попытались микшировать эту реплику. Но она во многом объясняет, почему Лукашенко регулярно ездит на пустые саммиты СНГ, но уже два года упорно отказывается от всех приглашений посетить страны ЕС. Потому что в Ашхабаде или Душанбе он чувствует себя среди своих, а там, в Европе — одни враги, там ему неуютно и дискомфортно.





Выступая на форуме, Александр Лукашенко несколько раз призвал поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который, приняв «формулу Штайнмайера» по урегулированию на Донбассе, оказался под огнем критики и широких протестов. Эту же мысль президент Беларуси повторил на саммите СНГ в Ашхабаде: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине». И добавил, что в случае смены нынешнего руководства в Украине «может возникнуть «рассадник» уже даже не национализма».





Почему вдруг Лукашенко стал так активно «топить» за Зеленского? Тут сплелось сразу несколько причин.





Во-первых, он всегда был против майданов, уличных протестов, народных революций, считая, что всякая власть — сакральная, и любые посягательства на нее — святотатство.





Во-вторых, в самой Беларуси в оппозиционной среде активно обсуждается возможность проведения уличных протестов против согласия властей на интеграцию с Россией. И, осуждая украинский национализм, Лукашенко как бы превентивно предупреждает белорусских националистов.





В-третьих, поддержка Зеленского в его продвижении «формулы Штайнмайера» укрепляет образ Беларуси и ее руководителя как миротворца, который настойчиво добивается мира на Донбассе. В этот кейс хорошо кладется идея еще раз собраться в белорусской столице для уточнения Минских соглашений.





В-четвертых, он апеллирует к украинскому обществу, большинство которого устало от войны, хочет мира и поддержало Зеленского в его стремлении к мирному урегулированию. А, как известно, Лукашенко — самый популярный иностранный политик в Украине, и белорусский правитель стремится закрепить этот статус.





В-пятых, известно, что Зеленский принял «формулу Штайнмайера» в значительной мере под давлением Запада. Поэтому, поддерживая президента Украины, белорусский лидер делает жест в сторону Европы и США, действует с ними в унисон. Надеясь, что когда-нибудь это зачтется.





И, наконец, Лукашенко считал, что и Россия не будет особенно возражать против такой позиции, ведь Москва также поддерживает «формулу Штайнмайера», хотя и трактует ее иначе, чем Киев.





То есть все выглядело так, что в предложенной позиции заключаются одни плюсы и практически нет минусов.





Однако вскоре выяснилось, что минус все же есть, и он очень большой. Путин в Ашхабаде хоть и достаточно дипломатично, но твердо отверг позицию Лукашенко, заявив, что «нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира». Президент России отметил при этом, что «у руководства Украины нет политической воли».





Думаю, проблема здесь не только в политической воле. Зеленский просто раздражает Путина, и он это не скрывает, уничижительно намекая на предыдущую профессию президента Украины. Российского лидера шокирует сам факт появления на вершине власти человека с улицы (Никол Пашинян в Армении, Владимир Зеленский в Украине). Как бы такой пример не оказался заразительным. Это кардинально расходится с его представлениями о природе власти, способах продвижения на ее вершину. А Лукашенко своими призывами поддержать Зеленского, сам того не понимая, задел ментальные струны в душе Путина. И получил ответку.