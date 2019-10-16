Как сообщает "Европейская правда" , об этом говорится в заявлении по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе.





"Мы приветствуем недавние положительные сдвиги в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.









"Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной, - добавляется в заявлении.









Париж и Берлин также "подтверждают приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая такие сферы, как контроль над вооружением и нераспространение оружия".





Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, однако дата еще не определена.





Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает ноябрьскую встречу "последним шансом для Минска".