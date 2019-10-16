Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен во вторник озвучила планы до конца этого года обратиться к британским властям с официальным запросом на организацию в 2020 году нового референдума о независимости Шотландии.





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"Мой призыв - референдум должен пройти в следующем году", - приводит телерадиокорпорация BBC слова Стерджен, сказанные на конференции SNP.





"И я могу подтвердить сегодня, что до конца года я потребую (от Лондона - ИФ) передачу полномочий, которые оставили бы без всякого сомнения легальность референдума", - подчеркнула она, добавив, что "Шотландия побеждает в деле обретения независимости".





Также в ходе выступления она подвергла критике за "популизм" президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в том числе, политику премьера по Brexit.





По ее словам, Лондон пытается вывести из ЕС Шотландию против ее воли.









Заявления Стерджен прозвучали на фоне сообщений, что Великобритания и Европейский союз близки к выработке проекта соглашения по Brexit.





По данным собеседников агентства Bloomberg, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем.





Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.





Накануне стало известно, что лидеры ЕС сообщили Джонсону, что вероятности заключить сделку по Brexit до саммита лидеров ЕС нет.





Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.





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