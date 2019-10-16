Опрос показал падение рейтинга Зеленского

Уровень одобрения Зеленского начал падать.









Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, которые показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его команды.





Положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66 процента опрошенных против 73 процентов в сентябре.









Также упал уровень одобрения у премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 процентов до 10 процентов; не знают о нем 48 процентов опрошенных.





Также упал рейтиг спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова - с 33 процентов до 27 процентов; 36 процентов не знают, кто это.





Ранее был опубликован опрос, в котором украинцы оценили нынешнюю власть в сравнении с предыдущей.



