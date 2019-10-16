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МИД: Минск готов к взаимодействию с НАТО на равноправной основе

Беларусь готова взаимодействовать с НАТО на равноправной и взаимоуважительной основе.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

«Собеседники отметили постепенную тенденцию улучшения отношений Беларуси и НАТО, обсудили вопросы развития сотрудничества Беларуси со странами-членами и партнерами НАТО в различных областях, в том числе в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая терроризм, — сообщает пресс-служба МИД. — Дапкюнас подчеркнул готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе».


Миссироли прибыл в Минск для участия в информационном дне программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», организованном Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук Беларуси при содействии Министерства иностранных дел.

Отмечается, что за последние 27 лет это первый визит в Беларусь представителя НАТО столь высокого уровня: в 1992 году в Беларусь приезжал Генсек Североатлантического альянса.
Источник: TUT.BY
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