Наблюдатель: дали взглянуть на подписные листы одним глазом, а потом забрали
Члены Мозырской окружной избирательной комиссии №42 на своем заседании проводили проверку поданных на регистрацию кандидатами в депутаты Палаты представителей документов.
Из пяти претендентов, чьи инициативные группы проводили сбор подписей, подали документы только двое - Михаил Бондаренко и Валентина Назаренко.
При этом Н. Бондаренко подал документы от партии БНФ, поскольку необходимого количества подписей его инициативная группа не собрала. А Валентина Назаренко, председатель районного Совета депутатов, подала документы и путем сбора подписей, и от партии КПБ.
Поданы также документы еще двумя претендентами на депутатский мандат от партий - это Дмитрий Грибовский от Либеральной Демократической партии и Елена Пилипончик от Республиканской партии труда и справедливасци.
Подписные листы за Валентину Назаренко комиссия приняла к рассмотрению, отобрано необходимое количество для проверки (20% - 256 подписей). Листы были распределены между членами ОИК.
Долгосрочный наблюдатель Владимир Телепун, присутствовавший на заседании ОИК, обратился к членам комиссии с просьбой присутствовать при проверке подписей, однако никто не пожелал его присутствия при этой процедуре.
Одно только - было разрешено просмотреть стопку подписных листов, да и то ненадолго:
- Вам дали визуально посмотреть, а не рассматривать ... Наблюдатель имеет право только присутствовать на заседании комиссии, что вы и делаете, а знакомство с документами наблюдателю Избирательный кодекс не предусматривает, - сообщил наблюдателю председатель комиссии.
Источник: elections2019.spring96.org
16:36 16/10/2019
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