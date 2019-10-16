Из пяти претендентов, чьи инициативные группы проводили сбор подписей, подали документы только двое - Михаил Бондаренко и Валентина Назаренко.





При этом Н. Бондаренко подал документы от партии БНФ, поскольку необходимого количества подписей его инициативная группа не собрала. А Валентина Назаренко, председатель районного Совета депутатов, подала документы и путем сбора подписей, и от партии КПБ.





Поданы также документы еще двумя претендентами на депутатский мандат от партий - это Дмитрий Грибовский от Либеральной Демократической партии и Елена Пилипончик от Республиканской партии труда и справедливасци.









Подписные листы за Валентину Назаренко комиссия приняла к рассмотрению, отобрано необходимое количество для проверки (20% - 256 подписей). Листы были распределены между членами ОИК.





Долгосрочный наблюдатель Владимир Телепун, присутствовавший на заседании ОИК, обратился к членам комиссии с просьбой присутствовать при проверке подписей, однако никто не пожелал его присутствия при этой процедуре.





Одно только - было разрешено просмотреть стопку подписных листов, да и то ненадолго:





- Вам дали визуально посмотреть, а не рассматривать ... Наблюдатель имеет право только присутствовать на заседании комиссии, что вы и делаете, а знакомство с документами наблюдателю Избирательный кодекс не предусматривает, - сообщил наблюдателю председатель комиссии.