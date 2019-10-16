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В ООН заявили о рисках начала ядерной войны

Многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации.

Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что в мире набирает обороты ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации. Об этом она рассказала в интервью газете Коммерсант, которое было опубликовано 15 октября.

"Знаменитые часы Судного дня снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого", − отметила Накамицу.
Она указала, что между государствами, включая ядерные державы, серьезно нарушено доверие, и напомнила слова генсека ООН, о том, что "мир сейчас находится в состоянии беспорядка из-за дефицита доверия".

Также Накамицу констатировала нехватку диалога между ведущими державами и другими странами. Замгенсека полагает, что сейчас они начинают ценить военные возможности больше дипломатии и переговоров.

Она подчеркнула, что есть и много других факторов, усложняющих обстановку, среди которых геополитический фактор и быстрое развитие науки и новых технологий.


Так, мир уже не биполярный, а последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, потенциальные последствия от применения оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия требуют дополнительного понимания.

"Иными словами, есть много факторов, которые увеличивают угрозу ядерной конфронтации. Но самая острая проблема − это дефицит доверия между государствами. Остальные факторы усугубляют это. Ситуация очень сложная", − заявила замгенсека ООН.
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