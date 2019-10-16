Спасет ли Макей провальный экспорт?

"По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа", – заявил Сергей Румас.





Но стоит ли отдавать вопросы экспорта на откуп послам? И могут ли они кардинально повлиять на ситуацию?





«Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров – 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», – цитирует Румаса сайт Совмина.





Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля Европейского союза.





Румас говорит, что по вопросам экспорта не дорабатывают и председатели гор- и облисполкомов, министры, но при этом подчеркивает: «в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям».





А вот экс-глава Нацбанка, доктор экономических наук Станислав Богданкевич по поводу послов с ним категорически не согласен. Он считает, что у белорусских дипломатов – совершенно иная функция.





Станислав Богданкевич не исключает отставок ряда ключевых министров, а также замены премьер-министра – если экономические итоги года будут неутешительными им, как и обещал А.Лукашенко, скорее всего, придется распрощаться со своими должностями.









- Наращивание экспортного потенциала страны – не главная функция дипломата, - высказывает свое мнение Станислав Богданкевич. – Не посол должен заниматься продажей тракторов, а предприятие, которое их выпускает. Посол, безусловно, может рекламировать и продвигать продукцию своей страны, организовать какую-то выставку товаров, но это не значит, что он должен заниматься только этим вопросом.





Но при назначении дипломатов в последнее время всегда обращают внимание, что они должны навязывать за рубежом нашу технику, сельхозпродукцию.





Проблема огромная, но одними административными методами ее сегодня никак не решишь. Нужно, чтобы частный сектор работал напрямую с покупателями. Ну и административное управление экономикой - этот метод уже давно изжил себя. Сергей Румас это, видимо, тоже прекрасно понимает.





Кстати, президент пообещал, что по итогам года отправит правительство в отставку, и Румаса – в первую очередь. Так что уже пора, видимо, подыскивать следующего премьера, а также кандидатуры на пост министров, которые провалили задание по экспорту и другие важные показатели.





Например, у нас рост ВВП 1%, допустим, по итогам года будет 2, а надо 4! Не будет 4 – правительство пойдет в отставку. Математика простая…





Я уже много раз говорил: у нас правительство не может полностью выполнять свои функции, потому что у него нет достаточных полномочий. Оно не свободно и не может делать то, что хочет, без оглядки на президента.





Точно также и предприятия: они производят убыточную продукцию, которая не находит рынков сбыта. Зачем?





Реформы экономики нужно начинать с управления крупными государственными компаниями. Надо, чтобы они полностью несли ответственность за производство. А у нас Лукашенко обычно министра посылает на завод, чтобы он спас положение.





Например, не так давно бывшего министра промышленности назначили гендиректором Тракторного завода. Это хорошо, что у нас министры такие толковые, но пусть тогда возглавляют крупные компании и несут ответственность за них по всем показателям, пусть сами решают, в каком направлении развиваться, что производить.









А министерства должны заниматься анализом: какой спрос и на какую продукцию будет в следующем году, через два года, какая будет конъюнктура рынка.

Это все общеизвестные факты.





Главное ведь не вал продукции, а рентабельность, прибыль, тот же экспорт. Кому сегодня нужно крупное производство, если оно создает убытки, если нет сбыта?





А отдавать вопросы экспорта на откуп только послам нельзя, я считаю. Как и упрекать МИД в том, что не реагирует на какие-то вещи. Владимир Макей – один из самых толковых министров сегодня, он по всем вопросам имеет принципиальную позицию, не стесняется ее высказывать и на самом деле много делает для страны.







