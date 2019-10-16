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Медведь на ухо наступил? В Кремле прокомментировали исполнение саудитами гимна РФ

В Кремле не поняли бурной реакции общественности на исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии.

В Москве призвали спокойно относиться к исполнению российского гимна оркестрами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов во время визита в эти страны президента РФ Владимира Путина.

Ранее в соцсетях высмеяли некачественное исполнение.
  

"Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее, эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались, подчеркнуто по-доброму принимали президента", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает interfax.by

Он отметил при этом: "Если были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в данном случае к этому все относятся с пониманием, и подобная гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна". 


Так он ответил на вопрос, не расстроило ли Путина исполнение гимна РФ в Эр-Рияде и Абу-Даби, когда музыканты явно фальшивили.

Заметим, что чято это отнюдь не первый случай фальшивого исполнения российкого гимна в арабских странах. В 2015 году таким же гимном встречали Путина в Египте.
"Белорусский партизан"
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