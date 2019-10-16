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Литва пообещала не блокировать визовый договор Юеларуси и ЕС из-за БелАЭС

Вильнюс не будет блокировать возможный договор ЕС с Минском из-за Белорусской АЭС. Об этом заявила советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.

"Одностороннее блокирование договоров ЕС с третьими странами является очень серьезным шагом со столь же серьезными последствиями", — цитирует политика ТАСС со ссылкой на литовские СМИ.

По словам Скайсгирите, прежде всего необходимо оценить политические и экономические последствия такого демарша "не только в отношениях с Беларусью, но и с другими странами ЕС".

Советник отметила, что базовый договор Брюсселя с Минском мог бы принести пользу и Литве, а также создать современную правовую базу для сотрудничества.

"Этот документ регулировал бы не только экономические вопросы, но и определенные политические установки, поддержку демократии, гражданского общества, студенческие обмены", — заявила она.


Между тем президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции по случаю ста дней своего пребывания на посту главы государства заявил, что его советники и правительство работают над планом мер по недопуску энергии с БелАЭС на литовский рынок.

"Закон о запрете на покупку [и пропуск] электроэнергии БелАЭС необходимо подкрепить эффективным планом конкретных мер. Над ним сейчас работают мои советники и правительство", — заявил литовский лидер.
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