"Одностороннее блокирование договоров ЕС с третьими странами является очень серьезным шагом со столь же серьезными последствиями", — цитирует политика ТАСС со ссылкой на литовские СМИ.





По словам Скайсгирите, прежде всего необходимо оценить политические и экономические последствия такого демарша "не только в отношениях с Беларусью, но и с другими странами ЕС".





Советник отметила, что базовый договор Брюсселя с Минском мог бы принести пользу и Литве, а также создать современную правовую базу для сотрудничества.





"Этот документ регулировал бы не только экономические вопросы, но и определенные политические установки, поддержку демократии, гражданского общества, студенческие обмены", — заявила она.









Между тем президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции по случаю ста дней своего пребывания на посту главы государства заявил, что его советники и правительство работают над планом мер по недопуску энергии с БелАЭС на литовский рынок.





"Закон о запрете на покупку [и пропуск] электроэнергии БелАЭС необходимо подкрепить эффективным планом конкретных мер. Над ним сейчас работают мои советники и правительство", — заявил литовский лидер.