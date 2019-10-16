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Ким Чен Ын на белом коне взобрался на священную гору

Глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

В этот раз он сделал это "на белом коне, встретив первый снег горы Пэкту".


"Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории. (Оно демонстрирует – ред.) легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведёт нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды", - пишет ЦТАК.

На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер действительно запечатлён верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор.

Как отмечает в этой связи южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Чен Ын ранее подымался на Пэктусан в самые критичные моменты своей работы в должности руководителя страны: в феврале 2013 года перед казнью своего дяди Чан Сон Тхэка, в ноябре 2014 года в преддверии 3-й годовщины смерти своего отца и в декабре 2017 года, накануне налаживания отношений с Южной Кореей. 

Поездки в Самчжиён, считающийся в Северной Корее "священными местами антияпонской революционной деятельности", также зачастую совершались во времена сложностей на переговорах с США, чтобы укрепить внутреннюю сплочённость. 

Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время руководством КНДР будут приняты важные решения по переговорам о денуклеаризации и другим вопросам государственного управления, делает вывод РИА Новости.
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