Власти начали маскировать своих кандидатов. Зачем?

На этих выборах, по данным Центризбиркома, выдвинуто 703 претендента в кандидаты. Это больше, чем на предыдущих парламентских выборах 2016 года: тогда было выдвинуто 630 граждан и после проверки документов зарегистрирован 521 кандидат.





До 17 октября окружные комиссии проверяют порядок выдвижения и собственно регистрируют кандидатов. Этот этап по аналогии с казино можно охарактеризовать так: ставки сделаны. Теперь новых лиц в кампании не появится, но количество претендентов может сократиться.





Угадать фаворитов теперь труднее

Один из феноменов нынешней кампании — изменение статуса выдвижения кандидатов в депутаты от трудового коллектива. Без согласия администрации предприятия такое собрание провести практически невозможно, поэтому до сих пор такой способ выдвижения служил маркером — кандидат согласован президентской вертикалью, он должен победить. Были исключения, которые только подтверждали правило.





Раньше очень редко встречалось выдвижение двух кандидатов в округе от трудовых коллективов. Теперь же конкуренты, выдвинутые таким способом, есть в 40 округах, а в Осиповичском избирательном округе №89 и Партизанском избирательном округе №110 в Минске — аж по три кандидата выдвинуты трудовыми коллективами.





Всего этот способ выдвижения использовали 128 раз. Это сравнимо с показателем 2016 года (125), но тогда не было такой концентрации выдвинутых трудовыми коллективами кандидатов в отдельных округах.





Пожалуй, в 64 округах из 110 по аппаратному весу претендента и по его способу выдвижения можно, даже не обладая инсайдерской информацией, предсказать, кому достанется мандат. Примерно в 30-40% округов наблюдается конкуренция среди претендентов-лоялистов с примерно одинаковым весом.









Например, выдвинутые трудовыми коллективами главврачи, заместители директоров крупных предприятий, представители системы образования — на примерно равных позициях.





Претенденты пошли в партии

К моменту завершения сбора подписей очень многие беспартийные претенденты стали членами партий и были выдвинуты съездами.





Это особенно заметно среди оппозиционных участников электоральной кампании, но есть примеры и среди лоялистов. Например, первый секретарь Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Клишевич собирал подписи как беспартийный, а кандидатом в депутаты выдвинут и путем сбора подписей, и съездом Коммунистической партии Беларуси (КПБ).





Клишевич идет по Октябрьскому избирательному округу №97 Минска. В этом округе получилась любопытная ситуация — среди девяти претендентов нет беспартийных.





При этом Анна Канопацкая, действующий депутат Палаты представителей, член Объединенной гражданской партии (правда, приостановившая членство в ОГП после того, как ее не выдвинули кандидатом от партии), и директор Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания населения, член КПБ Илона Чак выдвигаются путем сбора подписей, а не через партии. Еще любопытно, что в этом округе — два члена КПБ.









Также распространена ситуация, когда пикеты по сбору подписей претендент ставил в одном округе, а потом от партии был выдвинут в другом. Так поступил активист «Европейской Беларуси» Павел Юхневич — его инициативная группа как беспартийного претендента была в Западном избирательном округе №102 Минска, а потом Партия БНФ выдвинула его в Пушкинском избирательном округе №103.





В Восточном избирательном округе №107 Минска съездом Партии БНФ выдвинуты два кандидата — активист «Европейской Беларуси» Василий Гуща и председатель Минской городской организации партии Дмитрий Касперович.





В отчете съезда сообщалось, что Гуща выдвинут в округе №108, но документы на регистрацию он принес в округ №107, где работала его инициативная группа в качестве беспартийного претендента. Кого из двух выдвиженцев Партии БНФ зарегистрирует окружная комиссия — вопрос.





Всего на этих выборах выдвижением от партий воспользовались 424 претендента — на сотню больше, чем в 2016 году.