С 21 октября БТ начнет показывать предвыборные выступления кандидатов

Как сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании, не позднее 18 октября в ЦИК пройдет жеребьевка выступления кандидатов в депутаты в теле- и радиоэфире.





Увидеть эти ролики можно будет с 21 октября по 6 ноября в рабочие дни на телеканале «Беларусь 3» (кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областям и Минску) и СТВ (кандидаты по Минской области).





Каждый кандидат имеет право обратиться к избирателям по ТВ бесплатно 1 раз, при этом его выступление не должно превышать 5 минут.





«Отметим также, что в соответствии с пунктом 18 главы 2 Положения об организации и проведении выступлений и теледебатов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, записи выступлений и теледебатов хранятся в Белтелерадиокомпании и являются ее собственностью.





Экземпляры (копии) записей выступлений и теледебатов гражданам и организациям не выдаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Использование записей выступлений и теледебатов без разрешения Белтелерадиокомпании не допускается», — информирует пресс-служба телерадиокомпании.









Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей заканчивается 17 октября. Как сообщалось ранее, в окружные комиссии было подано 824 пакета документов, но потенциальными кандидатами в итоге стали 703 человека.





Как отметила глава ЦИК Лидия Ермошина, эта избирательная кампания очень активная. Количество претендентов еще до регистрации больше, чем три года назад, и гораздо больше, чем было на парламентских выборах в 2008 и 2004 годах.