Казахи узнали, как выглядит единственный сын президента









Также Едилов сообщил, что Тимур Токаев в 2009 году защитил диссертацию на тему "Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада" и получил степень кандидата политических наук.





Из открытых источников известно, что сын президента родился в 1984 году и является бизнесменом.





Из биографии главы государства известно, что Касым-Жомарт Токаев разведен.



