Казахи узнали, как выглядит единственный сын президента
Политолог и внештатный советник акима Мангистауской области Ербол Едилов опубликовал фотографию сына президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Тимура, передают местные СМИ.
Также Едилов сообщил, что Тимур Токаев в 2009 году защитил диссертацию на тему "Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада" и получил степень кандидата политических наук.
Из открытых источников известно, что сын президента родился в 1984 году и является бизнесменом.
Из биографии главы государства известно, что Касым-Жомарт Токаев разведен.
09:17 16/10/2019
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