НАТО предрекли распад в случае переизбрания Трампа

Такое мнение он высказал во время дебатов Демократической партии, трансляция мероприятия доступна в Facebook телеканала CNN.





По словам Байдена, американский лидер неоднократно критиковал североатлантический альянс. Кроме того, он позитивно высказывался о президенте России Владимире Путине. «[Если Трампа изберут на второй срок,] у нас будут настоящие проблемы», — подчеркнул политик.





Он также назвал Трампа «эксцентричным, сумасшедшим президентом», который не разбирается во внешней политике и принимает решения «из страха за собственное переизбрание».









Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. 16 октября голосование отложили на неопределенный срок.





Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.





В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.